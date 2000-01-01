15.07 15:15 MIGnews.com

Польша: парламент наделил себя правом назначать судей

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Парламент Польши принял законопроект, наделяющий депутатов и министра юстиции правом назначать судей без консультаций с представителями судебной системы.Против законопроекта выступили оппозиционные партии и правозащитники. По мнению критиков этой законодательной инициативы, предлагаемые нововведения нарушают конституционный принцип разделения властей.Правящая в Польше партия "Право и справеливость", выступающая за принятие этого закона, утверждает, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей судебной системы.Представители партии утверждают, что суды в Польше фактически обслуживают только интересы элиты, как передает Би Би Си.