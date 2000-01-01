15.07 17:27 MIGnews.com

"Руководство Израиля теряет историческую возможность"

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Перемены в ближневосточной политике Белого дома предоставили израильскому руководству удачный шанс сформировать выгодную для себя региональную среду, заявил директор Института исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете Амос Ядлин. Он добавил, что отсутствие какой-либо стратегии и лидерства со стороны израильского политического истеблишмента создает угрозу потери этой "исторической возможности"."Израиль очень сильный, несмотря на все угрозы. Ядерного Ирана еще нет, у нас есть мир с Египтом и Иорданией, сирийская армия отошла, существует объемное сближение интересов с арабским миром, а также президент США, который сердцем, как я считаю, с нами", - сказал бывший глава военной разведки ЦАХАЛа Ядлин."Нам предоставлена возможность – которой, возможно, не было с момента основания государства – продвигаться – и с арабами, и с американцами – и достичь мира с палестинцами на израильских условиях. Но нашему правительству не хватает согласованной стратегии и лидерства", - считает политолог и бывший военный.Он призвал руководство страны взять на себя инициативу и извлечь выгоду из тех хороших условий, в которых Израиль оказался на сегодняшний день."Они не продлятся вечно: в США придет президент-демократ, который, возможно, не станет поддерживать Израиль. Что мне не дает спать по ночам, так это, что мы не пользуемся этой исторической возможностью", - добавил Амос Ядлин журналистам в Иерусалиме.