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Тони Блэр требует отменить Brexit | Фото: Center for American Progress/Flickr15.07 19:24   MIGnews.com

Тони Блэр требует отменить Brexit

Политическое руководство Великобритании должно сделать все возможное, чтобы не допустить выхода из Европейского союза, что нанесет как экономический, так и политический ущерб государству, считает бывший премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр.

"Я считаю возможным добиться того, чтобы не допустить Brexit. Абсолютно необходимо, чтобы выхода из ЕС не произошло, поскольку он наносит нам ущерб и в экономическом, и, безусловно, в политическом плане", - сказал Блэр в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, общественное мнение сейчас сдвигается в пользу сохранения членства в сообществе, и происходит это в связи с очевидными изменениями в экономике.

"В это время в прошлом году у нас были самые высокие темпы роста экономики в G7, а теперь - самые низкие, наша доля сбережений сейчас находится на самом низком уровне за 50 лет. Международное инвестиционное сообщество действительно стало сейчас относиться к нам негативно, так, например, инвестиции в автомобильную промышленность сократились на 30%. Наблюдается застой в уровне жизни людей", - заявил британский экс-премьер.

Полная версия интервью будет показана в воскресной телепрограмме Sophy Ridge on Sunday.
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