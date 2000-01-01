15.07 19:57 MIGnews.com

Яалон продолжает "топить" Нетаниягу подлодками

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Экс-министр обороны Израиля Моше Яалон продолжил свои нападки на премьер-министра Нетаниягу, заявив, что тот не может быть не вовлечен в мультимиллиардный скандал, связанный с покупкой подводных лодок у германской судостроительной компании ThyssenKrupp.И даже несмотря на то, что даже полиция уже неоднократно подчеркивала - премьер не проходит по данному делу как подозреваемый, Яалон продолжает усиленно втягивать его в расследование."Первый раз (когда я столкнулся с коррупцией – ред.) был с Нетаниягу, когда в 2016 году встал вопрос о подводных лодках", - сказал 15 июля Яалон на культурном мероприятии в Раанане.По его словам, изначально он не подозревал о том, что Нетаниягу совершил проступок, хоть он и настаивал на покупке дополнительных субмарин, несмотря на возражения начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота и руководителя военно-морского флота, которые считали, что сэкономленные средства лучше потратить на другие военные нужды."У меня уже были подозрения в отношении некоторых из подозреваемых, которые расследуются сегодня из-за их связей с Ганором. Я знал об этих отношениях, но я не подозревал, что в это был вовлечен и премьер-министр", - заверяет экс-министр.Мики Ганор – представитель ThyssenKrupp в Израиле, который также выступает в качестве одного из ключевых подозреваемых в данном расследовании. Он также является клиентом личного адвоката премьер-министра Давида Шимрона, который вместе с двоюродным брата Нетаниягу, был арестован на этой неделе.Кроме того, под стражу поместили бывшего заместителя главы Национального совета безопасности Авриэля Бар-Йосефа, которого подозревают во взяточничестве, заговоре с целью совершения преступления, мошенничестве, нарушении доверия и отмывании денег. Схожая участь может постигнуть и экс-главу ВМФ Элиэзера Марома, которого полиция также подозревает в причастности к коррупционным схемам.Все сомнения на счет непричастности премьер-министра к коррупции у Яалона отпали после его смещения с должности министра обороны в мае 2016 года."Разве не очевидно, что что-то воняет? Премьер-министр ни в коем случае не может быть непричастным", - заявил он.