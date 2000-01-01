Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






15.07 21:49   MIGnews.com

Франция призывает снять санкции с Катара

Париж выступил за отмену антикатарских санкций, которые затрагивают население эмирата. Таким образом, как сообщает агентство Reuters, можно будет снизить напряжение между Дохой и ее арабскими соседями, которые объявили ей блокаду.

"Франция призывает к как можно более скорой отмене мер, которые затрагивают население, в частности, семьи, члены которых из разных стран и которые были разделены, или студентов", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан своему катарскому коллеге Мухаммаду бен Абдуррахману аль-Тани во время визита в Доху.

Напомним, что под предлогом поддержки терроризма и вмешательства в их внутренние дела 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое транспортное сообщение.

После Катара Ле Дриан собирается посетить Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ. В ходе своего ближневосточного турне он хочет "собрать точки зрения стран и внести вклад Франции в инициированное Кувейтом урегулирование", которое его государство целиком поддерживает.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:11
Ученые обнаружили неожиданное свойство чая
21:26
Уимблдон: "Слишком умного" зрителя вывели на корт в юбке  
20:44
Рабы Ким Чен Ына зарабатывают в России миллионы для КНДР
19:24
Тони Блэр требует отменить Brexit
17:55
ХАМАС призвал убивать еще больше израильских полицейских
17:27
"Руководство Израиля теряет историческую возможность"
16:54
СМИ сообщили о том, что Шелдон Адельсон "слил" Нетаниягу
15:53
В мечеть в деревне жертвы теракта кинули гранату
15:15
Польша: парламент наделил себя правом назначать судей
14:47
Ученые: засуха на Ближнем Востоке продлится еще десятилетие
13:57
Армия Сирии восстановила контроль над нефтяными полями
13:28
Берлин в ярости от убийства двух своих граждан в Египте
12:55
Президент Венесуэлы сравнил себя с Саддамом Хусейном
12:28
Ариэль предложил свой ответ на атаку на Храмовой горе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus