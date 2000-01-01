15.07 21:49 MIGnews.com

Франция призывает снять санкции с Катара

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Париж выступил за отмену антикатарских санкций, которые затрагивают население эмирата. Таким образом, как сообщает агентство Reuters, можно будет снизить напряжение между Дохой и ее арабскими соседями, которые объявили ей блокаду."Франция призывает к как можно более скорой отмене мер, которые затрагивают население, в частности, семьи, члены которых из разных стран и которые были разделены, или студентов", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан своему катарскому коллеге Мухаммаду бен Абдуррахману аль-Тани во время визита в Доху.Напомним, что под предлогом поддержки терроризма и вмешательства в их внутренние дела 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое транспортное сообщение.После Катара Ле Дриан собирается посетить Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ. В ходе своего ближневосточного турне он хочет "собрать точки зрения стран и внести вклад Франции в инициированное Кувейтом урегулирование", которое его государство целиком поддерживает.