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twitter.com 15.07 07:53   MIGnews.com

ООН и ЕС осудили теракт на Храмовой горе

Европейский союз осудил теракт на Хромовой горе в Иерусалиме, жертвами которого стали два полицейских. В пятницу, 14 июля, в заявлении пресс-секретаря ЕС говорится:

"Роковая террористическая атака, совершенная против израильских полицейских на Храмовой горе является преступлением против служащих, но и осквернением святого места. Данному преступлению нет никакого оправдания. Евросоюз выражает соболезнования жертвам теракта".

В заявлении также отмечается, что "Иерусалим – это город, священный для трех религий". Также в ЕС считают, что статус-кво Храмовой горы должен быть сохранен.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение, предупредив, что это может привести к еще большему насилию. Он также призвал все стороны избегать эскалации.
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