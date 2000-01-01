15.07 07:53 MIGnews.com

ООН и ЕС осудили теракт на Храмовой горе

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Европейский союз осудил теракт на Хромовой горе в Иерусалиме, жертвами которого стали два полицейских. В пятницу, 14 июля, в заявлении пресс-секретаря ЕС говорится:"Роковая террористическая атака, совершенная против израильских полицейских на Храмовой горе является преступлением против служащих, но и осквернением святого места. Данному преступлению нет никакого оправдания. Евросоюз выражает соболезнования жертвам теракта".В заявлении также отмечается, что "Иерусалим – это город, священный для трех религий". Также в ЕС считают, что статус-кво Храмовой горы должен быть сохранен.В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение, предупредив, что это может привести к еще большему насилию. Он также призвал все стороны избегать эскалации.