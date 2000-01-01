Годовщина путча в Турции: уволено более 7000 госслужащих
Накануне годовщины переворота в Турции были уволены тысячи государственных служащих. Об этом говорится в новом декрете, опубликованном в государственной газете Official Gazette в пятницу, 15 июля.
В опубликованном списке уволенных - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников различных министерств, включая МВД, МИД, минюст, министерство здравоохранения и образования.
Отмечается, что всего своих должностей лишились 7348 человек.
Напомним, что неудавшаяся попытка военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года.
Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. Жертвами путча стали 260 человек.