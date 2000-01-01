Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






YouTube 15.07 08:50   MIGnews.com

Годовщина путча в Турции: уволено более 7000 госслужащих

Накануне годовщины переворота в Турции были уволены тысячи государственных служащих. Об этом говорится в новом декрете, опубликованном в государственной газете Official Gazette в пятницу, 15 июля.

В опубликованном списке уволенных - 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников различных министерств, включая МВД, МИД, минюст, министерство здравоохранения и образования.

Отмечается, что всего своих должностей лишились 7348 человек.

Напомним, что неудавшаяся попытка военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. Жертвами путча стали 260 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:23
Убит лидер ISIS в Афганистане
07:53
ООН и ЕС осудили теракт на Храмовой горе
06:37
Siemens задумалась о выходе из активов в России
04:24
Бейонсе показала новорожденных деток
03:14
Ученые: Курение грозит бесплодием и импотенцией
02:19
Проблемы со зрением могут развиваться из-за нарушений сна
23:22
Ученые: длинный рабочий день вызывает аритмию
21:32
Силы безопасности освободили великого муфтия Иерусалима
19:55
Теракт на курорте в Египте: убиты 2 туристки из Украины
19:24
Либерман: Террористы стремились разжечь огонь вражды
18:00
Храмовая Гора: террористы стреляют в спину (видео)
17:50
Нетаниягу провел оперативное совещание
17:37
Зенит едет в Израиль
17:17
Моше Кахлон: "Циничное использование святыни для террора"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus