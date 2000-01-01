15.08 10:16 MIGnews.com

Дочь посла США репатриируется в Израиль

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На этой неделе дочь посла США в Израиле Дэвида Фридмана иммигрирует в Израиль, - сообщает газета Times.Талия Фридман, 20-летняя медсестра, в понедельник вылетела из Нью-Йорка, и как ожидается, во вторник рано утром приземлится в Тель-Авиве, - сообщил посол."Как отец, я праздную реализацию мечты своей дочери – стать частью государства Израиль. Вся наша семья гордится Талией за решимость помочь укрепить Израиль – один из самых сильных и важных союзников Америки", - заявил Фридман в интервью газете The Times of Israel."Талия сохранит свое гражданство в США и станет частью группы американских израильтян, которые многое делают для поддержки обеих стран", - добавил посол.15 марта Талия была единственной из пяти детей Фридмана, которая сопровождала его во время визита в Израиль. По прибытии она сразу направилась к Стене Плача, а через день Фридман вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину.