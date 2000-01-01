15.08 12:03 MIGnews.com

Командующий ВВС: Враги будут удивлены нашими возможностями

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В понедельник генерал-майор Амикам Норкин официально вступил в должность командующего ВВС ЦАХАЛа на авиабазе Тель Ноф.В церемонии приняли участие начальник генштаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот и начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.Амикам Норкин сменил на этом посту генерал-майора Амира Эшеля, который завершает свою военную службу после 40 лет, отданных армии."Я отдаю себе отчет в огромной ответственности поста, который я займу. Возможности ВВС в ближайшие годы расширятся, что возлагает на него еще больше задач. ВВС в ближайшие годы станет еще теснее взаимодействовать с различными подразделениями и структурами армии. ВВС в ближайшие годы – это место для лучших и преданных людей, которые будут гордиться своим вкладом в безопасность Израиля", - заявил Амикам Норкин."У нас в руках беспрецедентная сила, которая дает огромные возможности и представляет собой основу для изменений стратегического характера в области обеспечения безопасности государства. Спасибо моим предшественникам за достижения, которые создавали силу ВВС, которой сегодня нет равных. Служащие ВВС – это сборная лучших из лучших", - добавил генерал-майор." Если нас заставят сражаться, враги будут очень удивлены. Наши пилоты чрезвычайно профессиональны, решительны и скромны", - заявил Амикам Норкин ."Террористические организации строят и укрепляются на наших границах. ЦАХАЛ нуждается в очень высоком уровне готовности к любой угрозе", - подчеркнул Норкин.