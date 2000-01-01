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Куда исчез Рон Хульдаи 15.08 13:08   MIGnews.com

Куда исчез Рон Хульдаи

Израильские СМИ выражают свое удивление в связи с отсуствием официальной реакции мэра Тель-Авива Рона Хульдаи на тяжелое ранение, полученное телезвездой Шломит Малка в результате падения с самоката на бульваре Ротшильд.

Ведущие ночного эфира второго канала израильского ТВ говорили с многими свидетелями инцидента. Все они указывали на опасную практику залива тротуаров, велосипедных дорожек и дорог в центре города водой из разбрызгивателей. Жители центра говорят, что много раз обращались в муниципалитет, указывая на опасность подобной ситуации, в том числе, на опасность того участка дорожки, на котором поскользнулась Малка. Один из жителей округи, Джордж Коэн, даже послал в муниципалитет клип, в котором было снято падение велосипедиста.

Жители города удивлены тем, что мэр Тель-Авива, Рон Хульдаи, скрывается от прессы и никак не комментирует произошедшее. Они указывают на то, что раньше в подобных случаях - например, после падения дерева на улице Бен-Гурион, он всегда лично прибывал на место происшествия.

Муниципалитет, между тем, распространил официальное заявление, в котором выражает “сожаление” в связи с инцидентом” и сообщает о том, что начато расследование его обстоятельств.
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