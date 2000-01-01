15.08 15:15 MIGnews.com

Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

15 августа президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что Тегеран выйдет из ядерного соглашения «в считаные часы», если Вашингтон продолжит политику «угроз и санкций» в отношении Ирана."Если США захотят прибегнуть к тем же методам, то мы в короткий промежуток времени — не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов — вернемся к прежней ситуации", - заявил Рухани."Администрация президента США Дональда Трампа проявила себя как "не очень хороший партнер, угрожая сорвать сделку по ядерной программе в 2015 году", - отметил президент Ирана.В начале этого месяца Трамп заявил, что Иран действует «не в духе» соглашения, и назвал эту сделку "ужасной".В надзорных органах США и ООН, которые контролируют и проверяют выполнения обязательств Ирана, связанных с ядерной деятельностью, заявили, что Иран не нарушает условия договора.Однако администрация Трампа часто заявляла, что Тегеран продолжает проводить испытания баллистических ракет.В ответ на это, Рухани заявляет, что эти запуски предназначены для самообороны и не нарушают условия договора.