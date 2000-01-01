15.08 14:32 MIGnews.com

Габай намерен вернуть в Аводу Барака

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Новый лидер Аводы Ави Габай намерен вернуть в партию Эхуда Барака - бывшего премьера и бывшего министра обороны, расколовшегося партию ради того, чтобы сохранить себе министерский портфель.Габай якобы намерен “усилить” Аводу различными известными политическими персонажами. Бараку обещано “железобетонное” место в предвыборном списке Аводы. В случае, если Габай сумеет одолеть Нетаниягу на выборах Бараку обещают место министра обороны.Габай также приглашает в партию бывших начальников Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганца и Габи Ашкенази. В отличие от Барака, ради того, чтобы попасть в Кнессет им придется участвовать в праймериз Аводы.Окружение и Габая, и Барака отрицает факт проведения переговоров о возвращении Барака в Аводу.