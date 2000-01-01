Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Габай намерен вернуть в Аводу Барака 15.08 14:32   MIGnews.com

Габай намерен вернуть в Аводу Барака

Новый лидер Аводы Ави Габай намерен вернуть в партию Эхуда Барака - бывшего премьера и бывшего министра обороны, расколовшегося партию ради того, чтобы сохранить себе министерский портфель.

Габай якобы намерен “усилить” Аводу различными известными политическими персонажами. Бараку обещано “железобетонное” место в предвыборном списке Аводы. В случае, если Габай сумеет одолеть Нетаниягу на выборах Бараку обещают место министра обороны.

Габай также приглашает в партию бывших начальников Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганца и Габи Ашкенази. В отличие от Барака, ради того, чтобы попасть в Кнессет им придется участвовать в праймериз Аводы.

Окружение и Габая, и Барака отрицает факт проведения переговоров о возвращении Барака в Аводу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа
15:15
Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа
14:27
В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши
14:12
Белый лось-мутант попал на видео в Швеции  
14:03
Часть Хайфского порта вернется городу
13:52
Исраэль Кац требует депортации шейха Раеда Салаха
13:30
Операторы израильских БПЛА отказались атаковать армян
13:08
Куда исчез Рон Хульдаи
12:08
Видео: грузовик врезается в мост на шоссе №4  
11:48
Том Круз получил травму на съемках "Миссии: невыполнима"  
11:06
Полиция перехватила деньги ХАМАСа для семей террористов
11:04
Поклонскую предупредили об опасности ее поведения
10:16
Дочь посла США репатриируется в Израиль
10:13
Альпийский отель просит "евреев-грязнуль" купаться
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus