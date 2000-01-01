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Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа 15.08 15:15   MIGnews.com

Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа

15 августа президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что Тегеран выйдет из ядерного соглашения «в считаные часы», если Вашингтон продолжит политику «угроз и санкций» в отношении Ирана.

"Если США захотят прибегнуть к тем же методам, то мы в короткий промежуток времени — не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов — вернемся к прежней ситуации", - заявил Рухани.

"Администрация президента США Дональда Трампа проявила себя как "не очень хороший партнер, угрожая сорвать сделку по ядерной программе в 2015 году", - отметил президент Ирана.

В начале этого месяца Трамп заявил, что Иран действует «не в духе» соглашения, и назвал эту сделку "ужасной".

В надзорных органах США и ООН, которые контролируют и проверяют выполнения обязательств Ирана, связанных с ядерной деятельностью, заявили, что Иран не нарушает условия договора.

Однако администрация Трампа часто заявляла, что Тегеран продолжает проводить испытания баллистических ракет.

В ответ на это, Рухани заявляет, что эти запуски предназначены для самообороны и не нарушают условия договора.
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