Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Россия отдала Казахстану озеро в Новосибирской области | Фото: Thinkstock15.08 18:36   MIGnews.com

Россия отдала Казахстану озеро в Новосибирской области

После демаркации границы Россия полностью передала Казахстану озеро Сладкое, расположенное рядом с деревней Покровка в Купинском районе Новосибирской области. До 10 августа граница проходила через озеро.

В администрации Купинского района отметили, что в период сезона охоты это озеро часто посещают как местные жители, так и приезжие из Новосибирской и Омской областей.

При этом глава администрации Владимир Шубников заявил, что рыбы в озере нет и экономическую деятельность "эта демаркация не затрагивает". "Озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", — заявил Шубников.

Судя по данным Google Maps, площадь поверхности озера составляет 45 гектаров. На территории России раньше находились 14 гектаров из них.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:59
Европейцев накормят мясом из личинок и сверчков
19:27
Иран строит в Сирии новый ракетный завод
19:02
Беззвучная музыкальная композиция стала хитом iTunes
18:58
"Шакед в кресле министра юстиции Израиля – позор"
18:43
Яир Лапид встретил в аэропорту 233 новых репатрианта
18:25
Махмуд Аббас поздравил Ким Чен Ына
17:04
Израиль пошлет гуманитарную помощь Сьерра-Леоне
16:33
ООП: Лишать ПА денег за зарплаты террористам - неприемлемо
15:52
Суд продлил арест лидера Северного крыла Исламского движения
15:15
Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа
14:32
Габай намерен вернуть в Аводу Барака
14:27
В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши
14:12
Белый лось-мутант попал на видео в Швеции  
14:03
Часть Хайфского порта вернется городу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus