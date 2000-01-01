15.08 18:36 MIGnews.com

Россия отдала Казахстану озеро в Новосибирской области

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После демаркации границы Россия полностью передала Казахстану озеро Сладкое, расположенное рядом с деревней Покровка в Купинском районе Новосибирской области. До 10 августа граница проходила через озеро.В администрации Купинского района отметили, что в период сезона охоты это озеро часто посещают как местные жители, так и приезжие из Новосибирской и Омской областей.При этом глава администрации Владимир Шубников заявил, что рыбы в озере нет и экономическую деятельность "эта демаркация не затрагивает". "Озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", — заявил Шубников.Судя по данным Google Maps, площадь поверхности озера составляет 45 гектаров. На территории России раньше находились 14 гектаров из них.