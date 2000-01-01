Израиль пошлет гуманитарную помощь Сьерра-Леоне

Посол Израиля в Западной Африке Пол Хиршсон вступил в контакт с властями Сьерра-Леоне по поводу начала оказания гуманитарной помощи этой стране после того, как в понедельник она пострадала от ливней и последовавших за ними разрушительных оползней.
Израиль начал закупать продукты питания, которые получат пострадавшие от оползней и, кроме того, в координации с местными органами власти поможет в оказании им медицинской помощи, говорится в распространенном коммюнике МИДа Еврейского государства.
Согласно предварительным оценкам Красного Креста, в результате схождения оползня без крова остались до 3000 человек, и, как предполагается, эта цифра возрастет еще сильнее. На фоне того, что Сьерра-Леоне считается одной из беднейших стран в мире, это может иметь катастрофические последствия.
Вечером в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил министерству иностранных дел направить помощь в город Фритаун. Только в этом городе количество погибших достигло более 300 человек.
15 августа президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома запросил международное сообществе оказать "неотложную помощь" тысячам людей, пострадавших от наводнения и оползней.