15.08 17:04 MIGnews.com

Израиль пошлет гуманитарную помощь Сьерра-Леоне

Modtager lige nu de mest grusomme billeder fra Sierra Leone, hvor flere hundrede er døde i mudderskred. 😔 #sierraleone pic.twitter.com/XdcUQAXVdx — Louise Dalsgaard (@loudalsgaard) 14 августа 2017 г.

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Посол Израиля в Западной Африке Пол Хиршсон вступил в контакт с властями Сьерра-Леоне по поводу начала оказания гуманитарной помощи этой стране после того, как в понедельник она пострадала от ливней и последовавших за ними разрушительных оползней.Израиль начал закупать продукты питания, которые получат пострадавшие от оползней и, кроме того, в координации с местными органами власти поможет в оказании им медицинской помощи, говорится в распространенном коммюнике МИДа Еврейского государства.Согласно предварительным оценкам Красного Креста, в результате схождения оползня без крова остались до 3000 человек, и, как предполагается, эта цифра возрастет еще сильнее. На фоне того, что Сьерра-Леоне считается одной из беднейших стран в мире, это может иметь катастрофические последствия.Вечером в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил министерству иностранных дел направить помощь в город Фритаун. Только в этом городе количество погибших достигло более 300 человек.15 августа президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома запросил международное сообществе оказать "неотложную помощь" тысячам людей, пострадавших от наводнения и оползней.