15.08 18:25 MIGnews.com

Махмуд Аббас поздравил Ким Чен Ына

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Несмотря на донельзя накалившуюся ситуацию между США и КНДР на почве ядерных амбиций и беспрестанных угроз последней, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с Днем независимости, сообщило палестинское агентство WAFA.День освобождения – праздник в честь освобождения Кореи (на тот момент еще единой) от колониального правления Японии. Отмечается на национальном уровне как Северной, так и Южной Кореей 15 августа."Корейский народ принес самые дорогие жертвы за свои свободу и достоинство", - заявил Аббас в адресованной Ыну телеграмме.Абу Мазен выразил свою признательность за "уверенную солидарность Северной Кореи в поддержке прав (палестинского – ред.) народа и его справедливую борьбу за прекращение оккупации и создание нашего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".Аббас пожелал северокорейскому лидеру "счастья и здоровья", процветания его стране и дальнейшего развития "историческим отношениям между Палестиной и Северной Кореей".В отдельном письме Мазен поздравил президента и Южной Кореи Муна Джэина, пожелав его народу процветания и развития двусторонним отношениям с ПА.