Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Махмуд Аббас поздравил Ким Чен Ына | Фото: Flickr15.08 18:25   MIGnews.com

Махмуд Аббас поздравил Ким Чен Ына

Несмотря на донельзя накалившуюся ситуацию между США и КНДР на почве ядерных амбиций и беспрестанных угроз последней, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с Днем независимости, сообщило палестинское агентство WAFA.

День освобождения – праздник в честь освобождения Кореи (на тот момент еще единой) от колониального правления Японии. Отмечается на национальном уровне как Северной, так и Южной Кореей 15 августа.

"Корейский народ принес самые дорогие жертвы за свои свободу и достоинство", - заявил Аббас в адресованной Ыну телеграмме.

Абу Мазен выразил свою признательность за "уверенную солидарность Северной Кореи в поддержке прав (палестинского – ред.) народа и его справедливую борьбу за прекращение оккупации и создание нашего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

Аббас пожелал северокорейскому лидеру "счастья и здоровья", процветания его стране и дальнейшего развития "историческим отношениям между Палестиной и Северной Кореей".

В отдельном письме Мазен поздравил президента и Южной Кореи Муна Джэина, пожелав его народу процветания и развития двусторонним отношениям с ПА.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:04
Израиль пошлет гуманитарную помощь Сьерра-Леоне
16:33
ООП: Лишать ПА денег за зарплаты террористам - неприемлемо
15:52
Суд продлил арест лидера Северного крыла Исламского движения
15:15
Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа
14:32
Габай намерен вернуть в Аводу Барака
14:27
В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши
14:12
Белый лось-мутант попал на видео в Швеции  
14:03
Часть Хайфского порта вернется городу
13:52
Исраэль Кац требует депортации шейха Раеда Салаха
13:30
Операторы израильских БПЛА отказались атаковать армян
13:08
Куда исчез Рон Хульдаи
12:08
Видео: грузовик врезается в мост на шоссе №4  
12:03
Командующий ВВС: Враги будут удивлены нашими возможностями
11:48
Том Круз получил травму на съемках "Миссии: невыполнима"  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus