15.08 18:58 MIGnews.com

"Шакед в кресле министра юстиции Израиля – позор"

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Депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Микки Розенталь обрушился с критикой на министра юстиции Израиля Айелет Шакед. Сперва он упрекнул ее за слова о неприемлемости решения БАГАЦа об отмене "налога на третью квартиру"."Министр надеется уничтожить тонкое разделение власти в государстве Израиль, содействовать коррупции и ослабить юридические институты. Шакед угрожает статусу суда после того, как он отменил закон о налогообложении третьей квартиры. И она будет и дальше настаивать на отсутствии необходимости критиковать правительство", - заявил депутат.Кроме того, он "прошелся" по ее касающемуся расследований вокруг премьер-министра Биньямина Нетаниягу утверждению, что "действующего политика нельзя смещать". Розенталь заявил, что, по мнению Шакед, в свое время признанные виновными экс-премьер Эхуд Ольмерт, а также бывшие президент Моше Кацав и министр финансов Израиля Абрахам Хиршсон должны были продолжать исполнять свои обязанности даже "после краж, изнасилований и взяток"."Женщина, несущая ответственность за верховенство закона, пытается защитить преступников от закона и обеспечить иммунитет согреши государственным служащим. Позор ее взглядам, позор тому, что она министр юстиции Израиля", - сказал Розенталь.