Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Шакед в кресле министра юстиции Израиля – позор` | Фото: twitter/@Ayelet__Shaked15.08 18:58   MIGnews.com

"Шакед в кресле министра юстиции Израиля – позор"

Депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Микки Розенталь обрушился с критикой на министра юстиции Израиля Айелет Шакед. Сперва он упрекнул ее за слова о неприемлемости решения БАГАЦа об отмене "налога на третью квартиру".

"Министр надеется уничтожить тонкое разделение власти в государстве Израиль, содействовать коррупции и ослабить юридические институты. Шакед угрожает статусу суда после того, как он отменил закон о налогообложении третьей квартиры. И она будет и дальше настаивать на отсутствии необходимости критиковать правительство", - заявил депутат.

Кроме того, он "прошелся" по ее касающемуся расследований вокруг премьер-министра Биньямина Нетаниягу утверждению, что "действующего политика нельзя смещать". Розенталь заявил, что, по мнению Шакед, в свое время признанные виновными экс-премьер Эхуд Ольмерт, а также бывшие президент Моше Кацав и министр финансов Израиля Абрахам Хиршсон должны были продолжать исполнять свои обязанности даже "после краж, изнасилований и взяток".

"Женщина, несущая ответственность за верховенство закона, пытается защитить преступников от закона и обеспечить иммунитет согреши государственным служащим. Позор ее взглядам, позор тому, что она министр юстиции Израиля", - сказал Розенталь.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:59
Европейцев накормят мясом из личинок и сверчков
19:27
Иран строит в Сирии новый ракетный завод
19:02
Беззвучная музыкальная композиция стала хитом iTunes
18:43
Яир Лапид встретил в аэропорту 233 новых репатрианта
18:36
Россия отдала Казахстану озеро в Новосибирской области
18:25
Махмуд Аббас поздравил Ким Чен Ына
17:04
Израиль пошлет гуманитарную помощь Сьерра-Леоне
16:33
ООП: Лишать ПА денег за зарплаты террористам - неприемлемо
15:52
Суд продлил арест лидера Северного крыла Исламского движения
15:15
Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа
14:32
Габай намерен вернуть в Аводу Барака
14:27
В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши
14:12
Белый лось-мутант попал на видео в Швеции  
14:03
Часть Хайфского порта вернется городу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus