16.08 05:30 MIGnews.com

Кахлон встретился с пожилыми русскоязычными пенсионерами

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Министр финансов Моше Кахлон принял в своей канцелярии представителей организации “Хазит а-Кавод”, отстаивающей интересы пенсионеров-репатриантов: Александра Бермана, Иегуду Давыдова, Абрама Шарнопольского, Владимира Книжника, Романа Соколова и председателя Союза ветеранов и борцов с нацизмом Авраама Гринзайда, также входящего в состав правления “Хазит а-Кавод”. Встречу, которая была посвящена проблемам репатриантов пенсионного возраста, организовала депутат Кнессета Тали Плоскова (“Кулану”).В первую очередь, речь шла о беженцах и эвакуированных Холокоста. Изменения в Законе об инвалидах, пострадавших от преследования нацистов, внесли этих людей в списки переживших Катастрофу и определили им помощь со стороны государства, но в существенно меньшем размере, чем получают такие же, как они, но прибывшие в Израиль до 1953 года. Беженцы Холокоста получают ежегодную выплату от государства в размере 3960 шекелей (до 2017 года сумма выплаты составляла 3600 шекелей в год, Моше Кахлон повысил ее на 360 шекелей с начала года).Одной из важных тем, поднятых на встрече стал нерешенный для пожилых людей жилищный вопрос. Государственная помощь на аренду жилья не покрывает арендную плату на свободном рынке, и пожилые люди вынуждены вкладывать в оплату съемного жилья существенную долю своих небольших пособий по старости. Повышения пособий эту проблему не решают, поскольку каждый раз, когда государство повышает “квартирные”, хозяева квартир увеличивают на эту же сумму арендную плату. Министр финансов пообещал отдать распоряжение разработать программу помощи пожилым людям, снимающим жилье на свободном рынке, которая будет эффективнее повышения пособий. “Я подумаю, каким способом можно помочь этим людям эффективно, в соответствии с законом и без того, чтобы их деньги ушли владельцам квартир, - подчеркнул Моше Кахлон. - Речь идет о социально слабых людях, которым эта помощь необходима”.Тали Плоскова рассказала о разрабатываемой ей программе по долгосрочному съему квартир для пожилых людей, ожидающих социального жилья, в качестве посредника и гаранта в рамках этой программы должно выступить государство. Министр финансов выразил Тали безоговорочную поддержку в этом вопросе.Министр финансов Моше Кахлон также пообещал оказать поддержку “Хазит а-Кавод” и подобным ей волонтерским организациям, поскольку “лишь они оказывают самую действенную помощь на местах”.Он заверил, что рассмотрит возможность найти решение поощрения тех людей, кто заработал трудовой стаж в Израиле, но не заработал пенсии. В том числе говорили о возможности сокращения четырехлетнего срока получения надбавки за стаж к пособиям, однако напомнил, что повышение пособий для инвалидов тоже будет проведено в несколько этапов, как и другие бюджетные выплаты. Просьба Авраама Гринзайда о том, чтобы ветераны Второй Мировой войны получили статус инвалидов Холокоста тоже получила поддержку Моше Кахлона.“Я категорически отвергаю обвинения в том, что якобы настроен против репатриантов. Это грязная политическая игра, совершенно не свойственная нашей стране. Подобные провокации характерны для других режимов. Мне такие игры не интересны, - подчеркнул Моше Кахлон. - Все вы знаете, что, входя в правительство, каждый министр выдвигает те или иные требования. Кто-то просит для поселений, кто-то - для йешив. Я просил - для вас. Я просил выделить деньги для тех, кто получает пособия по прожиточному минимуму и пособия по старости. В большинстве своем, это репатрианты. И деньги были выделены. Говорить и получать овации могут все, но, чтобы действительно помогать - нужно быть в правительстве. А если ты министр финансов - ты можешь помочь лучше остальных”.В ходе встречи председатель Союза ветеранов войны Авраам Гринзайд вручил министру финансов медаль в честь 40-летнего юбилея Союза ветеранов Второй Мировой войны в Израиле. По завершении встречи Моше Кахлон поблагодарил за оказанную ему честь и пожелал всем здоровья.