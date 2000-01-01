15.08 08:46 MIGnews.com

Ким Чен Ын ознакомился с планом удара по США

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын ознакомился с планами армии по пуску ракет в направлении острова Гуам, на котором располагаются военные объекты США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.По информации агентства, глава КНДР приказал военным быть готовыми к нанесению удара в любой момент на случай, если он примет соответствующее решение.Как заявил Ким Чен Ын, США должны принять "верное решение", чтобы избежать опасного военного столкновения. Вашингтон своими действиями должен продемонстрировать желание снизить напряженность на Корейском полуострове, подчеркнул северокорейский лидер.Ранее СМИ сообщили, что КНДР изучает возможность нанести ракетный удар по военным объектам США на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян "по-настоящему пожалеет", если продолжит угрожать Вашингтону.