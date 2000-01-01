15.08 07:26 MIGnews.com

Ким Чен Ын передумал запускать ракеты по Гуаму

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Лидер Северной Кореи сообщил, что он “передумал” и “пока” не отдаст приказ о ракетной атаке против Гуама.Ким Чен Ын сказал: “Если янки продолжат свои чрезвычайно опасные и необдуманные акции на Корейском полуострове и в его окрестностях, испытывая сдержанность КНДР, то нам придется осуществить серьезное решение, о котором мы уже объявляли”.Ранее Северная Корея предупредила, ч тор атакует Гуам в середине августа.Министр обороны США Джеймс Маттис сухо прокомментировал угрозы: “Если они обстреляют Соединенные Штаты, я предполагаю, что они поразят цели на территории Соединенных Штатов. Если они это сделают - игра началась”.