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Нетаниягу предложил признать независимость курдов 15.08 08:25   MIGnews.com

Нетаниягу предложил признать независимость курдов

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Нетаниягу заявил делегации из 33 республиканских конгрессменов, что он поддерживает государственность Курдистана, поскольку он считает, что курды являются "храбрыми, прозападными людьми, которые разделяют наши ценности", - сообщает The Jerusalem Post.

Ранее в 2014 году Нетаниягу заявил, что Израиль должен "поддержать курдское стремление к независимости".

Нетаниягу не часто поднимает вопрос о независимости курдов, потому что традиционная позиция США, до того как президентом стал Дональд Трамп, была такой, что Ирак должен оставаться единым государством и не разбиваться на отдельные части.

Идея курдской государственности действует на Турцию как красная тряпка на быка, в связи с тем, что такое развитие событий вызовет независимость курдского населения.

В воскресенье во время брифинга в кабинете министров глава внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн поднял вопрос обеспокоенности Израиля в отношении Ирана.

По словам Коэна, расширение влияния Ирана в регионе через своих прокси в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, в настоящее время является центральным событием на Ближнем Востоке.

" Соглашение по ядерной программе только усилила агрессивность Ирана в регионе", - добавил Коэн.

"Израиль решительно выступает против расширения военного присутствия Ирана и его союзников, в первую очередь "Хизбалллы" в Сирии. Мы сделаем все необходимое для сохранения безопасности Израиля", - добавил Нетаниягу.

В прошлый понедельник на встрече с делегацией 19 Демократических конгрессменов, Нетаниягу заявил, что Иран перебросил около 20 000 шиитских бойцов в Сирию.

По словам правительственных чиновников, соотношение иранских солдат среди этих ополченцев составляет около 12: 1.

Эти солдаты являются частью иранской революционной гвардии "Кудс", которая разместилась в Сирии и Ираке.

" Все, что касается этого соглашения, приводит в ужас. Как бизнесмен я умею отличать хорошую договоренность от плохой. Это соглашение понять невозможно. Это выше моего разумения", - заявил Трамп.

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль не был связан с каким-либо международным соглашением с Ираном. "Израиль будет и впредь работать решительно и разными способами, чтобы защищать себя от этих угроз", - заявил он.
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