15.08 09:08 MIGnews.com

"Забастовка разрушает банк Мизрахи"

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Генеральный директор банка Мизрахи-Тфахот Эльдад Фрешер послал необычное письмо 1800 сотрудникам финансового учреждения, не принимающим участия в забастовке.Забастовка в Мизрахи продолжается уже почти две недели. Зачинщики забастовки обвиняют менеджмент в том, что тот “не реагирует” на правомерные требования трудового коллектива.Работники раздражены тем, что в прошлом году Мизрахи заработал миллиард шекелей - но это никак не отразилось на доходах сотрудников.Из 4500 сотрудников банка не бастуют 1200 человек, плюс 600 директоров и менеджеров.Забастовка нанесла тяжелый удар по клиентам банка, которые накануне критической даты - уплаты налогов - не имеют доступа к своим счетам и будут наказаны штрафами и пенями за просрочку.Эльдад Фрешер благодарит сотрудников, не участвующих в забастовке: “Я вижу, как вы мобилизует все ваши душевные силы, каке вы боретесь с длинными очередями и давлением извне и изнутри”.Фрешер также поблагодарил управленческий состав за “лидерство”, которое, по его версии “минимизирует ущерб для банка и его клиентов”.Пресс-представитель Банка Мизрахи Бени Шукрон распространил письмо, в котором говорится: “1800 сотрудников и менеджеров пошли на решительный шаг, поставили интересы банка превыше всего и не поддаются давлению и кампании клеветы и очернения. Мы не позволим профсоюзному комитету разрушить предприятие всей нашей жизни”.Между тем, профсоюзный комитет планирует продолжение забастовки и “гигантские демонстрации протеста”.