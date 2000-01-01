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15.08 09:08   MIGnews.com

"Забастовка разрушает банк Мизрахи"

Генеральный директор банка Мизрахи-Тфахот Эльдад Фрешер послал необычное письмо 1800 сотрудникам финансового учреждения, не принимающим участия в забастовке.

Забастовка в Мизрахи продолжается уже почти две недели. Зачинщики забастовки обвиняют менеджмент в том, что тот “не реагирует” на правомерные требования трудового коллектива.

Работники раздражены тем, что в прошлом году Мизрахи заработал миллиард шекелей - но это никак не отразилось на доходах сотрудников.

Из 4500 сотрудников банка не бастуют 1200 человек, плюс 600 директоров и менеджеров.

Забастовка нанесла тяжелый удар по клиентам банка, которые накануне критической даты - уплаты налогов - не имеют доступа к своим счетам и будут наказаны штрафами и пенями за просрочку.

Эльдад Фрешер благодарит сотрудников, не участвующих в забастовке: “Я вижу, как вы мобилизует все ваши душевные силы, каке вы боретесь с длинными очередями и давлением извне и изнутри”.

Фрешер также поблагодарил управленческий состав за “лидерство”, которое, по его версии “минимизирует ущерб для банка и его клиентов”.

Пресс-представитель Банка Мизрахи Бени Шукрон распространил письмо, в котором говорится: “1800 сотрудников и менеджеров пошли на решительный шаг, поставили интересы банка превыше всего и не поддаются давлению и кампании клеветы и очернения. Мы не позволим профсоюзному комитету разрушить предприятие всей нашей жизни”.

Между тем, профсоюзный комитет планирует продолжение забастовки и “гигантские демонстрации протеста”.
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