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скриншот с видео15.10 10:29   MIGnews.com

ЦАХАЛ испытал новые технологии против Хизбаллы

В сентябре прошли крупномасштабные учения Северного корпуса, в ходе которого, солдаты испытали новые виды техники. В частности, ЦАХАЛ провел испытания различных "беспилотных" транспортных средств в условиях приближенных к боевым.

Кроме того, солдаты испытали грузовик, который управляется дистанционно, а также квадрокоптер, способный выносить раненых с поля боя; парашют, оснащенный системой GPS, обеспечивающий высокую точность доставки грузов, согласно информации Ynet.

Новые технологии кардинально отличаются от тех, которые ЦАХАЛ использовал в прошлых конфликтах. К примеру, во время Второй ливанской войны из-за низкой точности парашютов, на которых сбрасывалось оборудование и вооружение, часто оказывались в распоряжении боевиков группировки "Хизбалла".

Хотя новые парашюты еще не поступил на вооружение ЦАХАЛа, но крупная партия будет закуплена в рамках многолетнего армейского плана.

Также впервые были проведены испытания, во время которых БПЛА использовался для эвакуации раненых солдат. С этой целью к летательному аппарату была прикреплена люлька, в которую положили куклу, имитирующую солдата.

Беспилотник пролетел 5 минут на высоте 40 метров.
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