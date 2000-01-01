15.10 10:59 MIGnews.com

ХАМАС согласился прекратить организацию терактов?

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Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) потребовало от ХАМАСа прекратить организацию террористических нападений против Израиля с территории Иудеи и Самарии в рамках подписанного соглашения о примирении.Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник в палестинской газете "Аль-Шарк аль-аусат".Источник заявил, что в свою очередь ХАМАС что это будет зависеть от прекращения арестов боевиков организации службами безопасности ПА.Одним из условий соглашения является то, что отныне все важные решения о будущем Палестинской автономии – будь то мирный договор или война с Израилем – должны приниматься совместно с ХАМАСом.Заместителем главы политбюро ХАМАСа Салах Аль-Арури, который занимался организацией терактов последние несколько лет, подписал соглашение с ФАТХом, тем самым подтверждая приверженность ХАМАСа придерживаться условий соглашения.Но является ли это "замыливанием глаз" или же группировка и в правду решила стать "на истинный путь", покажет время.