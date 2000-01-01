Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Youtube 15.10 10:59   MIGnews.com

ХАМАС согласился прекратить организацию терактов?

Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) потребовало от ХАМАСа прекратить организацию террористических нападений против Израиля с территории Иудеи и Самарии в рамках подписанного соглашения о примирении.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник в палестинской газете "Аль-Шарк аль-аусат".

Источник заявил, что в свою очередь ХАМАС что это будет зависеть от прекращения арестов боевиков организации службами безопасности ПА.

Одним из условий соглашения является то, что отныне все важные решения о будущем Палестинской автономии – будь то мирный договор или война с Израилем – должны приниматься совместно с ХАМАСом.

Заместителем главы политбюро ХАМАСа Салах Аль-Арури, который занимался организацией терактов последние несколько лет, подписал соглашение с ФАТХом, тем самым подтверждая приверженность ХАМАСа придерживаться условий соглашения.

Но является ли это "замыливанием глаз" или же группировка и в правду решила стать "на истинный путь", покажет время.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:05
Реакция полиции на обвинения Нетаниягу
10:29
ЦАХАЛ испытал новые технологии против Хизбаллы
09:52
Имам: израильтяне ведут войну с Аль-Аксой
09:25
Либерман поддержал Трампа по ядерному соглашению
08:58
Иран подозревают в кибератаке на британский парламент
08:03
15 разыскиваемых террористов арестовали на Западном берегу
07:11
КНДР: уничтожим всех, кто станет у нас на пути к миру
06:33
Путин призвал подумать о послевоенном восстановлении Сирии
04:26
Видео: в США вывели лошадь, как в мультике Disney  
03:22
Легендарная Джейн Фонда на обложке журнала без фотошопа
02:10
"Ошеломляющее" открытие шведских археологов
01:06
Порнозвезда предложила секс Медведеву и Жириновскому
00:33
Молочная газировка? Почему бы и нет
23:15
Опубликовано видео с лидером Linkin Park незадолго до смерти  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus