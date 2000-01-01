15.10 12:05 MIGnews.com

Реакция полиции на обвинения Нетаниягу

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Израильская полиция резко раскритиковала обвинения премьер-министра Израиля о том, что правоохранители стоят за "цунами утечек" информации о ведущихся против него расследованиях.Правоохранительные органы опровергли обвинения главы правительства. В полиции назвали заявления Нетаниягу "беспочвенными обвинениями, направленными на нанесение ущерба верховенству закона"."Израильская полиция выполняет свою работу в соответствии с законом и интересами государства. Мы не намерены отвечать на беспочвенные обвинения, которые направлены на создание помех работе полиции и подрыв легитимации власти закона", - заявил представитель правоохранительных органов.