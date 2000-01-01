Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr/Prime Minister of Israel 15.10 12:05   MIGnews.com

Реакция полиции на обвинения Нетаниягу

Израильская полиция резко раскритиковала обвинения премьер-министра Израиля о том, что правоохранители стоят за "цунами утечек" информации о ведущихся против него расследованиях.

Правоохранительные органы опровергли обвинения главы правительства. В полиции назвали заявления Нетаниягу "беспочвенными обвинениями, направленными на нанесение ущерба верховенству закона".

"Израильская полиция выполняет свою работу в соответствии с законом и интересами государства. Мы не намерены отвечать на беспочвенные обвинения, которые направлены на создание помех работе полиции и подрыв легитимации власти закона", - заявил представитель правоохранительных органов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:59
ХАМАС согласился прекратить организацию терактов?
10:29
ЦАХАЛ испытал новые технологии против Хизбаллы
09:52
Имам: израильтяне ведут войну с Аль-Аксой
09:25
Либерман поддержал Трампа по ядерному соглашению
08:58
Иран подозревают в кибератаке на британский парламент
08:03
15 разыскиваемых террористов арестовали на Западном берегу
07:11
КНДР: уничтожим всех, кто станет у нас на пути к миру
06:33
Путин призвал подумать о послевоенном восстановлении Сирии
04:26
Видео: в США вывели лошадь, как в мультике Disney  
03:22
Легендарная Джейн Фонда на обложке журнала без фотошопа
02:10
"Ошеломляющее" открытие шведских археологов
01:06
Порнозвезда предложила секс Медведеву и Жириновскому
00:33
Молочная газировка? Почему бы и нет
23:15
Опубликовано видео с лидером Linkin Park незадолго до смерти  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus