15.10 12:59 MIGnews.com

Сергей Шойгу летит в Израиль

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибудет в Израиль в понедельник, 16 октября. Это будет его первый официальный визит в Еврейское Государство в качестве главы оборонного ведомства.Шойгу проведет встречи с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу, согласно сообщениям "Гаарец". Ожидается, что на повестке дня будет стоять вопрос об "иранской угрозе". Стороны вероятнее всего обсудят проблему иранской атомной программы, и ситуацию в Сирии.Визит Шойгу носит запланированный характер, поскольку он совпал с обострением ситуации в связи с решением президента США Дональда Трампа по Ирану.