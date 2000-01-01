15.10 14:31 MIGnews.com

Скандал в Европарламенте после выступления террористки

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Некоторые члены Европейского парламента выразили возмущение выступлением террористки Лейла Халед перед парламентариями.Также они обратились к спикеру Антонио Таяни с просьбой внести изменения в протокол ЕП, чтобы в дальнейшем не допустить подобных выступлений в парламенте.Обращение парламентариев к Таяни последовало на прошлой неделе, после того как террористка из "Народного фронта освобождения Палестины" Лейла Халед выступила в парламенте в сентябре этого года, передает "Исраэль Ха-Йом".Будучи действительным членом НФОП, Халед лично принимала участие в угоне самолетов в конце 60-х и начале 70-х годов. Однако непонятно, почему террористке разрешили выступить в парламенте, в то время как "Народный фронт освобождения Палестины" включен членами Европарламента в "черный список" террористических группировок.Среди тех, кто выразил протест были представители Италии, Словении, Чехии, Нидерландов, Литвы и Дании.