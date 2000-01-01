15.10 14:53 MIGnews.com

Заявление Нетаниягу на заседании правительства

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В воскресенье, 15 октября, прошло еженедельное заседание кабинета министров. Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Я хотел бы открыть заседание кабинета министров, поздравив президента Трампа с его важным решением по Ирану.При ближайшем рассмотрении, совершенно ясно, что, если ничего не изменится, у Ирана будет арсенал ядерного оружия в течение нескольких лет. Соглашение не останавливает это, оно создает гарантированный путь для создания системы обогащения, которая может привести к быстрому скачку к десяткам атомных бомб, даже больше, поэтому решение так важно.Решение президента Трампа создает возможность исправить ядерное соглашение и остановить растущую иранскую агрессию в нашем регионе. Я считаю, что каждое ответственное правительство и каждый, кто хочет содействовать миру и безопасности в мире, должны воспользоваться возможностью, которую принял президент Трамп, чтобы улучшить или отменить соглашение и, конечно, остановить иранскую агрессию. Разумеется, должно быть поддержано решение президента о наложении санкций на Революционную гвардию, центральный орган Ирана для распространения террора в мире и, конечно же, для распространения своей агрессии на Ближнем Востоке.В конце недели я поручил Министерству иностранных дел подготовиться к выходу Израиля из ЮНЕСКО. Организация стала платформой для абсурдных антиизраильских и, на самом деле, антисемитских решений. Мы надеемся, что организация изменит свой курс, но мы не возлагаем на это надежды, поэтому моя директива о выходе из организации ЮНЕСКО остается неизменной, и мы будем двигаться вперед к ее выполнению.На этой неделе мы отмечаем 100-ую годовщину трагической смерти Сары Ааронсон, члена Нили, и падения подполья Нили, Вечность Исраэля не солжет.Подполье Нили и его основатель Аарон Ааронсон занимают почетное место в истории современного возрождения Израиля. Ааронсон был разносторонним человеком, ученым с мировым именем, открывшим дикую полбу, "мать всех пшениц", кормившую сотни миллионов людей. Он, по сути, возродил научную сельскохозяйственную деятельность в Израиле, а также в Калифорнии, куда был приглашен.Ааронсон был также великим государственным деятелем. Он и его товарищи организовали подполье, которое передавало ценные и жизненно важные разведданные британской армии и оказало значительную помощь в свержении османской власти в Эрец Исраэль.После войны англичане его считали, по официальным документам, самым важным агентом Великобритании во время Первой мировой войне. Ааронсон также имел очень большое влияние, я бы сказал, решающее, на ряд видных британских деятелей, которые впоследствии продвигали и даже подготовили проект декларации Бальфура, и поэтому логично, если израильские дети, граждане Израиля будут больше знать о деятельности Аарон Ааронсона и его замечательной и смелой семьи, важной для освобождения Эрец Исраэль. Поэтому я, совместно с коллегами-министрами решил представить на утверждение правительства решение, о выделении в ближайшие два года 10 млн шекелей на сохранение музея Нили в Зихрон-Яакове из госбюджета.Я хотел бы поблагодарить моих коллег, министра Зеэва Элькина, ответственного за сферу наследия, министра жилищного строительства Йоава Галанта и министра туризма Ярива Левина, которые выделили средства из бюджетов своих министерств на эту важную программу. Я думаю, это важная веха, и надеюсь, что в ближайшие годы все израильские дети смогут рассказать мне о Нили и семье Ааронсона, вместо того, чтобы я о них рассказывал".