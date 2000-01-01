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flickr/European People's Party 15.10 15:53   MIGnews.com

Меркель и Мэй обсудят решение США по Ирану

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонной беседе условились обсудить решение президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном.

Об этом сообщил представитель офиса главы британского правительства в воскресенье, 15 октября.

"Они договорились обсудить это на следующей неделе в Брюсселе на Европейском Совете", —заявил представитель Терезы Мэй.

По словам представителя Даунинг-стрит, стороны подтвердили приверженность сделке.

"Также они согласились в том, что международное сообщество должно продолжать сотрудничество, чтобы ограничить действия Ирана по дестабилизации в регионе", — добавил он.

Также он отметил, что стороны обсудили необходимость в дальнейшем конструктивном прогрессе в вопросе Brexit, передает РИА Новости.
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