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Тони Блэр жалеет, что поддержал Израиль и Буша | Фото: Center for American Progress/Flickr15.10 16:09   MIGnews.com

Тони Блэр жалеет, что поддержал Израиль и Буша

Будучи премьер-министром Великобритании, Тони Блэр и другие мировые лидеры совершили ошибку, встав на сторону Израиля и объявив бойкот ХАМАСу после того, как в 2006 году группировка выиграла выборы и фактически захватила палестинский анклав. Данное признание, сделанное Блэром впервые, прозвучало в интервью изданию The Observer.

Напомним, что в свое время Блэр поддержал инициативу американского президента Джорджа Буша прекратить финансовую помощь и обрезать связи с ХАМАСом, если группировка не признает Израиль и не откажется от джихада против израильтян.

Спустя год после этого, ХАМАС отклонил условия и Израиль объявил Газе бойкот и экономическую блокаду, которые остаются в силу и по сей день.

"Оглядываясь в прошлое, я считаю, что нам следовало с самого начала попытаться вступить в диалог и встать на их место. Я думаю об этом, вспоминая прошедшее. Но очевидно, что это было очень сложно, потому что израильтяне были очень против этого. Но, знаете, мы, наверное, смогли бы разработать способ, как это сделать. Чем, в конце концов, все и закончилось, неофициально, конечно же", - утверждает Блэр.

Так как он не стал уточнять характер "неофициального" диалога, который правительство Соединенного Королевства вело с ХАМАСом, очевидно, имеется в виду переговоры, которые MI6 вело об освобождении британского журналиста, похищенного в Газе в 2007 году.
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