15.10 17:37 MIGnews.com

Решение США покинуть ЮНЕСКО было для Израиля сюрпризом

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Принятое американским руководством решение покинуть Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры оказалось для Израиля абсолютной неожиданностью, сообщает "Гаарец" со ссылкой на свои четыре анонимных источника как с израильской, так и с американской стороны.Высокопоставленные израильские чиновники сообщили изданию, что в последние месяцы возможность того, что США уйдут из ЮНЕСКО, обсуждалась двумя сторонами на переговорах в Нью-Йорке и Париже. Кроме того, эта тема поднималась и во время июльского визита постпреда США в ООН Никки Хейли в Израиль.Но американская сторона никогда об окончательном решении на этот счет не говорила, в связи с чем о решении госсекретаря Рекса Тиллерсона выйти из ЮНЕСКО в Иерусалиме узнали из опубликованной на сайте Foreign Policy статьи, где она появилась во время праздника Симхат Тора (вечером в среду).Это можно считать некоторым просчетом при всей тесноте координации между Вашингтоном и Иерусалимом.После публикации сотрудники израильской дипмиссии в посольстве, ООН и ЮНЕСКО обратились к американским коллегам с просьбой о разъяснениях. Только утром в четверг Израилю сообщили о том, что через несколько часов Государственный департамент объявит о выходе США из ЮНЕСКО.Американские источники подтверждают эту информацию."Заседание, на котором было принято решение о выходе, являло собой внутреправительственный процесс и до объявления госсекретаря не обсуждалось ни с какими лицами, не принадлежащими к правительству США", - цитирует "Гаарец" своих собеседников.Фактически единственным должностным лицом, которому Тиллерсон сообщил о своем решении, была генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.Из-за этого реакция израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу оказалась несколько скомканной – не зная изначально о том, в какие сроки Штаты покинут ЮНЕСКО, он распорядился "начать подготовку" к тому, что Еврейское государство также может уйти из организации – без каких-либо конкретных дат.Ввиду того, что времени на совещания израильского правительства не было, решение Нетаниягу стало результатом длившегося несколько минут телефонного совещания с несколькими своими советниками и верхушкой МИДа.