15.10 19:05 MIGnews.com

Еврейки в кресле директора ЮНЕСКО Израилю недостаточно

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Хоть члены ЮНЕСКО выбрали представительницу Франции (де-юре) и марокканскую еврейку (де-факто) Одри Азулай своим новым генеральным директором, чему уже успели обрадоваться в Израиле, этого будет недостаточно, чтобы руководство Еврейского государства отказалось вслед США идти в сторону выхода из организации."Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил министерству иностранных дел подготовиться к выходу Израиля из организации вне зависимости от того, кого избрали гендиректором. Позиция Израиля в организации определяется происходящим на местах, и в особенности антиизраильскими и антиеврейскими решениями, принятыми этой организацией в последние годы", - цитирует "Едиот Ахронот" посла Израиля в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Кармель Шама ха-Коэна.Перед самой Азулай лежит непростая задача – восстановить доверие к организации одного из ее главных спонсоров, США, и утвердить новый бюджет, который пришлось очень сильно урезать из-за сокращений американских взносов на фоне принятия в ЮНЕСКО Палестинской автономии."Ее ждет очень непростое испытание – изменить курс этого тонущего корабля, который действительно достиг беспрецедентного дна, особенно в отношении Израиля. Мы желаем ей успеха", - добавил посол."Теперь у нас есть хорошее оружие, которое мы не намерены выпускать из рук. Выход США – это огромный удар, который шокировал всю организацию. Проводимая нами – во главе с премьер-министром – во всем мире кампания и привела к решению США уйти со всеми вытекающими последствиями", - уверяет Шама ха-Коэн."Без США это будет похоже на английскую Лигу чемпионов без Англии или на испанскую без Испании. Они должны вернуть Штаты в организацию, в ее бюджет, но без реальной реформы, которая искоренит антиизраильскую политизированность, США вернуть не удастся", - предупредил дипломат.