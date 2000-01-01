15.10 19:51 MIGnews.com

От ядерной бомбы Иран отделяет Израиль

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Для мира – и Израиля, в первую очередь – будет куда опаснее, если Иран станет придерживаться условий заключенной с "шестеркой" государств ядерной сделки, потому что так и только так он, в конце концов, сможет прийти к своей цели – ядерному оружию в своем арсенале, считает премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу."Наибольшая опасность этой сделки заключается не в том, что Иран ее нарушит, а в том, что Иран выполнит ее условия. Потому что через несколько лет после окончания срока действия соглашения в Иране будет создано до сотни ядерных бомб. Это идиотизм. И бездействие – не самая мудрая политика в данном случае. Так что, вне зависимости от того, соблюдают ли они ее или нарушают, дело не в этом", - заявил он в интервью Джону Диккерсону для американского телеканала CBS.Он добавил, что Иран мчится по "шоссе", которое приведет его к тому, что он может стать "государством-изгоем с ядерным арсеналом"."Так что это действительно нужно остановить. И я не думаю, что сейчас проблема заключается в том, соблюдают ли они его или нарушают. Проблема заключается в том, что мы должны изменить конечный пункт назначения", - констатировал премьер.На вопрос ведущего, что же помешало иранцам сразу начать создавать ядерное оружие, Нетаниягу напомнил о решительности Израиля."Они никогда этого не хотели из-за определенной угрозы верного военного ответа, о чем мы, кстати, предупредили. Для этого нам не нужна ничья поддержка и ничьи санкции.Помните, несколько лет назад, стоя в ООН, я рисовал красную линию? Это было до сделки. Они ее не пересекали, потому что знали, какие ставки поставлены. Иран и сегодня знает, что если он сделает то, о чем вы только что сказали, им на голову обрушатся санкции. Это могут сделать только США. США это ведь очень мощная экономика", - заверил он.