Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







От ядерной бомбы Иран отделяет Израиль 15.10 19:51   MIGnews.com

От ядерной бомбы Иран отделяет Израиль

Для мира – и Израиля, в первую очередь – будет куда опаснее, если Иран станет придерживаться условий заключенной с "шестеркой" государств ядерной сделки, потому что так и только так он, в конце концов, сможет прийти к своей цели – ядерному оружию в своем арсенале, считает премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу.

"Наибольшая опасность этой сделки заключается не в том, что Иран ее нарушит, а в том, что Иран выполнит ее условия. Потому что через несколько лет после окончания срока действия соглашения в Иране будет создано до сотни ядерных бомб. Это идиотизм. И бездействие – не самая мудрая политика в данном случае. Так что, вне зависимости от того, соблюдают ли они ее или нарушают, дело не в этом", - заявил он в интервью Джону Диккерсону для американского телеканала CBS.

Он добавил, что Иран мчится по "шоссе", которое приведет его к тому, что он может стать "государством-изгоем с ядерным арсеналом".

"Так что это действительно нужно остановить. И я не думаю, что сейчас проблема заключается в том, соблюдают ли они его или нарушают. Проблема заключается в том, что мы должны изменить конечный пункт назначения", - констатировал премьер.

На вопрос ведущего, что же помешало иранцам сразу начать создавать ядерное оружие, Нетаниягу напомнил о решительности Израиля.

"Они никогда этого не хотели из-за определенной угрозы верного военного ответа, о чем мы, кстати, предупредили. Для этого нам не нужна ничья поддержка и ничьи санкции.

Помните, несколько лет назад, стоя в ООН, я рисовал красную линию? Это было до сделки. Они ее не пересекали, потому что знали, какие ставки поставлены. Иран и сегодня знает, что если он сделает то, о чем вы только что сказали, им на голову обрушатся санкции. Это могут сделать только США. США это ведь очень мощная экономика", - заверил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:05
Еврейки в кресле директора ЮНЕСКО Израилю недостаточно
18:26
"Грузовик смерти" забрал более 230 жизней в Сомали
18:04
Убийство еврея в Кфар-Кассеме признали терактом
17:37
Решение США покинуть ЮНЕСКО было для Израиля сюрпризом
16:50
Кривое зеркало угроз
16:33
Коби Переца посадили в тюрьму
16:09
Тони Блэр жалеет, что поддержал Израиль и Буша
15:53
Меркель и Мэй обсудят решение США по Ирану
14:53
Заявление Нетаниягу на заседании правительства
14:31
Скандал в Европарламенте после выступления террористки
12:59
Сергей Шойгу летит в Израиль
12:38
Астрономы обнаружили 6 новых галактик
12:05
Реакция полиции на обвинения Нетаниягу
10:59
ХАМАС согласился прекратить организацию терактов?
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus