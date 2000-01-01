15.10 20:28 MIGnews.com

Триумф ультраправых на выборах в Австрии

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Как и прогнозировали эксперты, консервативная Народная партия 31-летнего министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца лидирует на состоявшихся сегодня досрочных выборах в местный парламент.Согласно неофициальным предварительным результатам выборов, ее поддержали 36,5% австрийцев, что фактически делает Курца следующим канцлером и одновременно самым молодым главой правительства за всю историю Австрии.При этом практически не расходятся прогнозы и в отношении остальных участников выборов – на втором месте идет правопопулистская Австрийская партия свободы Хайнца-Кристиана Страше, которая набирает 29,4% голосов и которая является самым вероятным партнером партии Курца в коалиции.Третье место досталось возглавляемой нынешним канцлером Кристианом Керном Социал-демократической партии Австрии, которым пришлось довольствоваться 22,9% народной поддержки.Такая популярность ультраправых на выборах насторожила еврейскую общину Австрии. Хотя привыкать им не приходится – партия Страше имеет все шансы в третий раз с 2000 года войдти в правительство."Огорчает и беспокоит то, что такая платформа получила более четверти голосов и стала второй по величине партией в стране. В ней по-прежнему полно ксенофобов и расистов и в ней, мягко говоря, очень неоднозначно относятся к нацистскому прошлому Австрии. Я надеюсь только на то, что они не окажутся в правительстве", - прокомментировал президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер результаты выборов.Впрочем, остается шанс и на "широкую коалицию" вместе с социал-демократам, но, спустя 10 лет политического соперничества, этот шанс кажется более чем призрачным.