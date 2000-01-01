16.10 07:12 MIGnews.com

Арье Дери предложил закрыть новую вещательную корпорацию

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Не прошло и полгода, как в Израиле заработала новая государственная телерадиокорпорация "Кан", как правительство вынесло на повестку дня вопрос о закрытии ее телевещания и дигитального отдела.Как сообщили в канцелярии премьер-министра Нетаниягу, эта инициатива принадлежит министру внутренних дел Арье Дери."Сегодня на встрече глав коалиции министр Дери внес предложение рассмотреть вопрос о закрытии вещательной корпорации в целях получения источников бюджетного финансирования государственных проектов", - говорится в опубликованном пресс-релизе.В аппарате главы правительства такое решение обосновывают экономией порядка полумиллиарда шекелей. Но по слухам, несмотря на всю шумиху и привлеченных для работы звезд, у государственного канала чрезвычайно низкий рейтинг – 1,5%.В связи с этим Нетаниягу рассмотрит вопрос о закрытии "Кан" с министром финансов Кахлоном в рамках обсуждения бюджета на 2019 год.