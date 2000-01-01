15.10 08:34 MIGnews.com

Бывший премьер-министр: Нетаниягу готов сжечь страну

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Бывший премьер-министр и министр обороны Эхуд Барак раскритиковал Биньямина Нетаниягу за нападки на полицию, что нынешний глава назвал "регулярными и систематическими утечками информации" в СМИ касательно расследования против него.Так, в субботу вечером, 14 октября, Нетаниягу раскритиковал действия израильской полиции на своей станице в Facebook. Критика последовала после сообщений Второго канала израильского ТВ о том, что следственные органы намерены вызвать премьера на новые допросы."Незаконные утечки превратились в цунами. Когда Рони Альшейх стал генеральным инспектором полиции, он принял 2 важных решения: начать борьбу с утечками информации и положить конец практике так называемых рекомендаций, которые полиция передает прокуратуре после завершения расследования", - цитирует Аруц Шева слова Нетаниягу.Глава правительства также написал, что правоохранители стали допускать "цунами утечек" после назначения Лиора Хорева на должность советника по связям с общественностью генерального инспектора полиции.Через несколько часов после этого, Эхуд Барак написал в своем микроблоге Twitter:"Нетаниягу, во время [своего] падения, готов сжечь страну. Подлое и опасное гонение государственных учреждений. Когда закон угрожает Биби – Биби угрожает закону".