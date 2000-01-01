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Иран подозревают в кибератаке на британский парламент | Фото: Thinkstock15.10 08:58   MIGnews.com

Иран подозревают в кибератаке на британский парламент

Иран подозревается в проведении крупной кибератаки на электронную почту британского парламента, в том числе ящики членов кабинета министров.

По сообщениям Би Би Си, атака произошла 23 июня 2017 года. Уточняется, что хакеры попытались подобрать пароли к 9 тысячам адресов.

Кракерам удалось взломать до 30 учетных записей электронной почты. Атаки, по данным британских спецслужб, координировались из Ирана.
Мотив взлома остается неясным. Также не известно, какое применение нашли хакеры полученной информации.

Директор цифровой службы британского парламента Роб Грейг заявил, что "больше всего они напоминали деятельность государства, чем что-либо другое".

Тем не менее, в пятницу, 14 октября, Лондон дал понять, что будет и далее соблюдать многостороннее соглашение о ядерной программе Ирана, от которого намерен отказаться президент США Дональд Трамп.
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