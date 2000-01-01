15.10 09:25 MIGnews.com

Либерман поддержал Трампа по ядерному соглашению

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Министр обороны Авигдор Либерман, в интервью Второму каналу израильского телевидения выразил полную поддержку позиции президента США Дональда Трампа по соглашению с Ираном. Глава израильского оборонного ведомства напомнил, что Иран открыто заявил о своем намерении нарастить ракетный потенциал и, в частности, расширить программу баллистических ракет, которые являются наступательным, а не оборонительнымым оружием."И в это время европейские лидеры засовывают головы в песок, точно так же, как это происходило перед Второй мировой войной. Наблюдая за кризисами, захлестнувшими Европу: беженцы, "брэкзит", Каталония, неонацистская партия в Бундестаге, Восточная Украина, понимаешь, что все это не случайно. А европейские политики предпочитают игнорировать реальность", - заявил Авигдор Либерман.Лидер партии НДИ подчеркнул, что Израиль при любом развитии событий вполне способен себя защитить без посторонней помощи и справиться с самыми непростыми вызовами."Я хочу напомнить, что происходящее в Сирии оказалось возможным только благодаря вмешательству Ирана. Без поддержки Тегерана режим Асада бы попросту не выжил. Без него не существовала бы "Хизбалла". Вследствие снятия санкций Иран увеличил поддержку "Хизбалле" до1 млрд. долларов в год", - указал Авигдор Либерман.Комментируя подписание соглашения между ФАТХом и ХАМАСом, министр обороны выразил сомнение в его жизнеспособности, отметив, что речь идет о восьмом по счету договоре между этими организациями. Он подверг критике популистские заявления Нафтали Беннета, отметив, что главным критерием является обеспечение безопасности Государства Израиль, и именно этим следует руководствоваться, а не электоральными интересами. По убеждению Авигдора Либермана, экономическая стабильность в Иудее и Самарии и продолжение координации действий в сфере безопасности с ПА отвечают интересам Израиля."НДИ является правой светской партией, которая проводит ответственную политику, в отличие от тех партий в правом лагере, которые скатились в мессианство и радикализм", - подчеркнул Авигдор Либерман.