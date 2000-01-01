В ЕС предложили сократить "черный список" офшорных стран
Представители Европейского союза предложили удалить восемь юрисдикций из черного списка "налоговых гаваней", принятого в декабре. Причина в том, что эти страны согласились на изменение своей политики в отношении налоговой свободы.
Из перечня "налоговых гаваней" могут исключить Панаму, ОАЭ, Южную Корею, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис, сообщает hyser.
Также рассматривалось удаление Бахрейна из перечня, однако его в конечном счете порекомендовали оставить.
Сообщается, что предложение о сокращении списка обсудят в среду, 17 января, послы стран ЕС. А окончательное решение, как ожидается, будет принято на следующей неделе на встрече министров финансов государств Евросоюза в Брюсселе.
Если рекомендация будет подтверждена министрами ЕС, восемь "налоговых гаваней" будут перенесены в так называемый серый список, который включает тех, кто обязался изменить свои правила прозрачности и сотрудничества в области налогообложения. В настоящее время серый список включает 47 юрисдикций.
Как пишет Reuters, ЕС уже более года работает над составлением черного списка, который должен будет, по задумке инициаторов, заменить "в основном беззубые национальные списки". Еврокомиссия сейчас проверяет примерно 50 стран, которые могут не соблюдать критерии ЕС в области налогового сотрудничества. По словам чиновников, окончательное число, вероятно, будет намного ниже.
Существующий список "налоговых гаваней", составленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - глобальной группой преимущественно богатых стран, недостаточен для противодействия уклонению от налогов. Сейчас в него входит только Тринидад и Тобаго – островное государство в южной части Карибского моря.
Как известно, ЕС принял решение создать единый "черный список" после очередной утечки офшорных документов под названием Panama Papers.
Как сообщал MIGnews.ua, 6 ноября 2017 года около 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers. Тогда в Администрации Президента отказались реагировать на журналистское расследование, в котором Президент Украины Петр Порошенко косвенно обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
К слову, ранее народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, чтобы за одну минуту победить коррупцию в Украине, нужно объявить полный запрет работы государственных органов и предприятий с офшорными компаниями".