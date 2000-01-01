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Ливан требует закрыть посольства исламских государств в США 16.01 10:42   MIGnews.com

Ливан требует закрыть посольства исламских государств в США

Парламент Ливана призвал к “бойкоту администрации Трампа” и закрытию посольств всех исламских государств в Вашингтоне, а также закрытию всех израильских посольств на территории мусульманских государств.

Таким, с точки зрения ливанских парламентариев, должен быть ответ приверженцев исламской веры на иерусалимскую декларацию Трампа.

Спикер парламента, Набих Берри также призвал к закрытию всех израильских представительств в мусульманских государствах - в качестве реакции на крах соглашений Осло.

Берри также заявил, что палестинское “сопротивление” должно поддерживаться “любыми способами”.
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