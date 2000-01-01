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Нетаниягу: Я твердо верю в Индию | Фото:16.01 23:17   MIGnews.com

Нетаниягу: Я твердо верю в Индию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в форуме руководителей крупнейших компаний обеих стран и в экономическом мероприятии для израильских и индийских бизнесменов, на котором премьер-министры представили совместный индо-израильский научно-исследовательский фонд.
Нетаниягу: Я твердо верю в Индию | Фото:
К премьер-министру присоединилась крупнейшая делегация бизнесменов, которая когда-либо присоединялась к официальному визиту израильского премьер-министра. Задачи делегации - углубление экономических связей и создание совместных бизнес-возможностей между израильскими и индийскими бизнесменами.
Нетаниягу: Я твердо верю в Индию | Фото:
Премьер-министр Нетаниягу заявил на форуме руководителей крупнейших компаний Израиля и Индии:

"Будущее происходит сейчас, мы держим будущее. Если мы будем держаться вместе, то продвинемся гораздо быстрее. У обеих сторон есть энтузиазм, творческий подход и изобретательность. Хочу поблагодарить вас, премьер-министр Моди, за ваше лидерство, вы меняете ситуацию, как внутри Индии, так и за ее пределами".

После форума для руководителей премьер-министры приняли участие в экономическом мероприятии с участием сотен израильских и индийских бизнесменов, в ходе которого главы правительств представили совместный научно-исследовательский фонд ($40 млн) и призвали компании подавать заявки на гранты.

Фонд был создан в соответствии с решением правительства, принятым перед визитом Н. Моди в Израиль. Израильско-индийский фонд промышленных исследований и технологических инноваций будет использовать возможности двух стран для совместных проектов, продукция которых предназначена для локальных и глобальных рынков.

Премьер-министр Нетаниягу на экономическом мероприятии:

"Я твердо верю в Индию, потому что знаю ваши традиции и культуру, вашу изобретательность, вашу креативность, вашу человечность и страстное рвение, которые демонстрирует премьер-министр Моди в его стремлении сделать мир лучше. У вас есть блестящие люди. Мы только что провели встречу с ними, возможно, они даже более одарены, чем политические лидеры, кто знает? Возможно. У нас в Израиле есть блестящие люди, и то, что мы можем сделать вместе, - это сформировать будущее.
Нетаниягу: Я твердо верю в Индию | Фото:
При каждой возможности я говорю премьер-министру Моди, что вы - люди, которые выполняют работу, а мы - те, кто не должен мешать, и мы делаем все возможное. Мы - ваши партнеры, и я пришел сюда сегодня, чтобы сказать, премьер-министр Моди, спасибо вам за то, что вы верите в Израиль так, как мы верим в Индию"
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