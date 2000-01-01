16.01 14:09 MIGnews.com

Израиль и Индия подписали соглашение о сотрудничестве

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В конце встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди резиденции правительства Индии был подписан ряд соглашений между двумя странами.Премьер-министр Нетаниягу:"Мы гордимся тем, что вместе работаем над созданием лучшего будущего для наших граждан и для других народов мира, и наша приверженность этому отражена в многочисленных соглашениях в сфере кибербезопасности, авиации, энергетики и даже кино, которые мы сегодня подписываем".Сторонами были подписаны следующие соглашения:1. Энергетическое соглашение в газовой и нефтяной отраслях: стороны будут укреплять сотрудничество в области производства и научно-исследовательской деятельности, развивать академические связи между университетами и учреждениями и совместно работать в нефтегазовом секторе.2. Соглашение о совместном кинопроизводстве: укрепление связей между киноиндустриями двух стран посредством государственной поддержки израильско-индийского кинопроизводства.3. Авиационное соглашение: изменение тарифов полетов и усиление координации между сторонами. Развитие авиаперевозок между странами в соответствии с соглашением от 1994 года. Акцент на возможности изменения тарифов и регулировании мер безопасности и охраны.4. Соглашение в сфере кибербезопасности: укрепление и расширение сотрудничества в киберпространстве. Разработка учебных программ, технологическое и промышленное сотрудничество в области кибербезопасности, содействие проведению конференций и встреч между вузами и промышленными предприятиями обеих стран.5. Соглашение о взаимном инвестировании: декларация о намерениях в отношении поощрения прямых инвестиций между двумя странами.