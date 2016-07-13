Не просто ракета: точное и умное оружие ЦАХАЛа

В последние годы израильтяне часто слышали о “выплесках” сирийской гражданской войны, о падении сирийских снарядов на израильской территории и о быстрой и точной реакции ЦАХАЛа - но мало кто представляет, о каком оружии идет речь.
Это - ракета с небольшой боеголовкой, которая бьет точно в цель. Такая ракета, даже в случае удара по зоне жилой застройки причиняет минимальный сопутствующий ущерб, сохраняет жизни гражданских лиц и ликвидирует тех, кто пытается причинить ущерб Израилю. Высокоточные ракеты ЦАХАЛа - Спайк, Таммуз и Гиль были созданы в рамках “программы высокоточных боеприпасов”.
В зависимости от модификации, ракета Spike (известная также как Таммуз) имеет дальность действия от 2,4 км до 24 км (Non-Line-Of-Sight (NLOS) версия) имеет новейшие средства наведения с инфракрасным построением изображения и CCD. Она также может применяться для стрельбы прямой наводкой, когда детонация противотанковой ракеты с бризантным зарядом происходит сверху.
Платформа может использоваться и в варианте самонаведения (выстрелил и забыл), и с активным участием человека, что позволяет изменять траекторию уже выпущенной ракеты, поражать находящиеся на больших расстояниях цели, скрытые топографическими препятствиями.
Израиль на протяжении многих лет маскирует систему залпового реактивного огня под танки. Система Pereh создан на базе шасси американского танка M60 Patton. Платформа несет 12 управляемых противотанковых ракет Spike, размещенных в структуре, сооруженной сзади башни – вместе сложной системой сенсоров и оптики. Все остальное, включая “пушка” – не более чем маскарад.
Pereh применялся во всех конфликтах Израиля на протяжении последних 25 лет, и о том, что подобная система вообще существует, ходили лишь смутные слухи в профессиональной среде – несмотря на то, что есть фотографии “танков” с погнутыми стволами.
Если армия хочет нанести точный удар с минимальным сопутствующим ущербом небольшой ракетой с камерой на боеголовке, применяется ракета Гиль. В случае, если оператор видит гражданских в зоне поражения, он может изменить траекторию движения ракеты.
Подобного рода оперативная гибкость создает возможность нанесения ударов по ракетным звеньям в Газе - в тот момент когда они идентифицированы и осуществляют запуск.
Артиллерийский Корпус Армии Обороны Израиля находится в процессе значительной перестройки обучения, доктрины и оснащения. Артиллеристы стремятся отвечать требованиям современного поля боя и боевым обстановке, характеризующей войну против негосударственных военизированных групп. "Ракетная революция" в ЦАХАЛе началась после подробного изучения болезненных провалов Второй Ливанской Войны. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Высокоточные ракеты: ЦАХАЛ и уроки Второй Ливанской Войны".
Репутация израильского высокоточного оружия такова, что его покупают во всем мире. Британцы покупают эти ракеты у концерна Rafael тысячами. Их также покупают польская и бельгийская армии. Так технология, разработанная специфически для поражения танков врагов Израиля нашла себе новое применение - хирургические удары по террористическим группам в густонаселенных районах.