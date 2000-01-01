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Мы - самая чистая партия: Лапид защищает бывшего шефа ШАБАК 16.01 13:24   MIGnews.com

Мы - самая чистая партия: Лапид защищает бывшего шефа ШАБАК

Лидер Еш Атид Яир Лапид впервые прокомментировал обвинения в отношении одного из видных членов своей партии, бывшего директора службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Якова Перри.

На прошлой неделе программа Увда и газета Едиот Ахронот опубликовали большой скандальный материал о подробностях первого коррупционного расследования лидера ШАС Арье Дери в 90-х.

Следователи чувствовали, что кто-то сливает информацию о прослушке разговоров Дери и его приближенных, а также содержание записей этих разговоров.
Более того, один из приближенных Дери хвастался тем, что “у нас есть свой человек в системе”, который и передает указанную секретную информацию, и поэтому “мы всегда на один шаг опережаем следствие”.

Началось расследование этого дела. В конце концов, круг подозреваемых был ограничен начальником канцелярии шефа ШАБАКа и самим шефом ШАБАКа.
В конце концов, следователи дошли до главы ШАБАКа в тот период, сегодня - видного деятеля партии Еш Атид Якова Пери. В 90-х и имя, и фотография Пери являлись государственной тайной.

Пери должен был пройти тест на детекторе лжи. Ему задали один вопрос: “Передавал ли ты материалы расследования посторонним лицам?” Пери ответил “нет”, но полиграф показал, что он лжет.

Журналист программы Увда, рассказавший о скандале в прямом эфире Радио Галей ЦАХАЛ указал на то, что в тот период Пери был личным другом Арье Дери - тогда еще очень молодого министра, которому только что исполнилось 30 лет. Дери, например, устанавливал мезузот в квартире Пери.

Пери и тогда и сегодня отметает все обвинения, и утверждает, что его оболгали.

В интервью израильскому радио Лапид заявил: “Мы знали, что как только мы станем сильнее, на нас начнут собирать компромат - из-за наших высоких стандартов. Мы - самая чистая партия в Израиле. Мне нравится программа Увда, но я от них ожидал большего. Есть некий предел, мы говорим о тесте на детекторе лжи 23 года назад”.

Лапид продолжил свою линию обороны: “Как только ты усиливаешься - появляется некто, продающий истории. Они не падают с неба спустя 23 года. Я уважаю израильскую прессу и защищаю ее в период, когда защищать прессу не легко, но мне жаль что ее иногда заносит и она проявляет меньший профессионализм чем во времена когда я был журналистом”.

На вопрос о том, как эту версию устаревшего дела можно согласовать с теми высказываниями, которые Лапид сделал о якобы имевших место “изнасилованиях” подчиненных Рехавимом Зееви 50 лет назад, он ответил: “Это - абсурдное сравнение. Вы сравниваете обвинения в изнасиловании с проверкой на предмет связи с организованной преступностью на полиграфе? Вы что решили что все - одно и тоже - изнасилования, организованная преступность, коррупция, дело 1000, 2000, 3000?”
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