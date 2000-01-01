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Израиль и Индия ведут переговоры о полетах над Саудией | Фото: Thinkstock16.01 16:10   MIGnews.com

Израиль и Индия ведут переговоры о полетах над Саудией

Израильская газета Едиот Ахронот сообщает о том, что Индия и Израиль ведут переговоры об организации прямых перелетов Тель-Авив-дели над территорией Саудовской Аравии.

Согласно данным газеты, индусы хотят летать напрямую над Саудовской Аравией ради экономии времени и авиационного топлива.

Подобные прямые полеты сократят время перелета на два часа и приведут к существенному увеличению потока туристов между Израилем и Индией. Сокращение времени полета приведет к падению цен на билеты и повышению конкуренции на индийском направлении.
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