16.01 18:33 MIGnews.com

Нетаниягу посетил Тадж-Махал

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой посетили Тадж-Махал - один из величайших шедевров мировой архитектуры.Глава правительства сделал заявление:"Хочу поблагодарить моего друга, премьер-министра Индии, который подарил нам эти минуты.В Индии мы чувствуем большую любовь, любовь к Израилю.И мы приехали в храм вечной любви - великолепный шедевр искусства, хранящий непреходящие ценности. Именно так".Премьер-министр встретился с Йоги Адитьянатха, губернатором штата Уттар-Прадеш - крупнейшего из 29 штатов Индии, население которого составляет около 220 миллионов человек