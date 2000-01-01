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Нетаниягу посетил Тадж-Махал 16.01 18:33   MIGnews.com

Нетаниягу посетил Тадж-Махал

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой посетили Тадж-Махал - один из величайших шедевров мировой архитектуры.

Глава правительства сделал заявление:

"Хочу поблагодарить моего друга, премьер-министра Индии, который подарил нам эти минуты.

В Индии мы чувствуем большую любовь, любовь к Израилю.

И мы приехали в храм вечной любви - великолепный шедевр искусства, хранящий непреходящие ценности. Именно так".

Премьер-министр встретился с Йоги Адитьянатха, губернатором штата Уттар-Прадеш - крупнейшего из 29 штатов Индии, население которого составляет около 220 миллионов человек
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