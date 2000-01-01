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Эрдоган и папа Римский обсудят решение по Иерусалиму16.01 20:16   MIGnews.com

Эрдоган и папа Римский обсудят решение по Иерусалиму

В следующем месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с папой Римским в Ватикане. Ожидается, что на повестке дня будет стоять обсуждение признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Ранее Эрдоган и папа Франциск категорически опровергли историческое решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Еврейского государства.

Отмечается, что встреча двух лидеров запланирована на 5 февраля. Визит следует после телефонного разговора Эрдогана и папы Римского, который состоялся 29 декабря 2017 года. Тогда стороны выразили озабоченность в связи с решением администрации США по Иерусалиму.

Также лидеры сошлись во мнении, что статус-кво Иерусалима должен быть сохранен.

Напомним, что 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.
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