16.01 20:16 MIGnews.com

Эрдоган и папа Римский обсудят решение по Иерусалиму

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В следующем месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с папой Римским в Ватикане. Ожидается, что на повестке дня будет стоять обсуждение признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.Об этом сообщают турецкие СМИ.Ранее Эрдоган и папа Франциск категорически опровергли историческое решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Еврейского государства.Отмечается, что встреча двух лидеров запланирована на 5 февраля. Визит следует после телефонного разговора Эрдогана и папы Римского, который состоялся 29 декабря 2017 года. Тогда стороны выразили озабоченность в связи с решением администрации США по Иерусалиму.Также лидеры сошлись во мнении, что статус-кво Иерусалима должен быть сохранен.Напомним, что 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.