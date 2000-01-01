17.01 06:25 MIGnews.com

ООН: Войны на Корейском полуострове можно избежать

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Войны на Корейском полуострове можно избежать. Такое мнение во вторник, 16 января, прозвучало от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.Гутерриш убеждён, что для того, чтобы избежать нагнетания ситуации, необходимо сосредоточиться на тех возможностях, которые открываются благодаря недавним контактам между Пхеньяном и Сеулом. Такое заявление от генерального секретаря ООН прозвучало в ходе пресс- конференции в Нью-Йорке."Есть окно возможностей, и оно, с моей точки зрения, поможет избежать войны, но важно не упустить эту возможность", - отметил он.Гуттериш считает, что стороны, вовлеченные в ситуацию, должны "серьезно говорить друг с другом". По его словам, в ООН готовы оказать максимально возможное содействие для разрешения кризиса.На сегодняшний день ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась в результате испытания, которые проводит Пхеньян для развития своей ядерной программы. В ответ на такие действия Соединённые Штаты и их союзники стали активно проводить военные учения, имитирующие в том числе удар по КНДР.