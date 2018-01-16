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Ответчик по иску Яира Нетаниягу: мне затыкают рот 16.01 08:20   MIGnews.com

Ответчик по иску Яира Нетаниягу: мне затыкают рот

“Активист социальной борьбы” Иви Биньямин, на которого сын премьер-министра Яир Нетаниягу подал иск за клевету, прокомментировал отсутствие истца на судебном разбирательстве.

Биньямин, с которого Яир требует компенсации в 140 тысяч шекелей за клеветнический пост в facebook заявил: “Каждый, кто подает иск, пусть придет в суд и поглядит судье в глаза”. Биньямина пришли поддержать в суд несколько других активистов, которые приветствовали его появление криками “Капитал-правительство-уголовники!”




Биньямин летом прошлого года написал, что Нетаниягу якобы потребовал от шефа Моссада паспорт для Яира на вымышленное имя.

Биньямин, между тем сообщил: То, что произошло - серьезная вещь. Я подал петицию в Верховный Суд с просьбой расследовать дело о подлодках, и с этого момента - я под прицелом резиденции премьер-министра. Они попробовали все для того, чтобы заткнуть мне рот”.

Биньямин также утверждает, что суд отвергнет иск, “потому что речь идет о попытке заткнуть рот”, а также потому, что “Биньямин не выдумал эту информацию, а лишь повторил то, что писали другие”.
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