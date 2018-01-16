16.01 08:20 MIGnews.com

Ответчик по иску Яира Нетаниягу: мне затыкают рот

נתבע ע"י יאיר נתניהו: "ניסיון השתקה, נכנסתי לכוונת של בלפור". לריאיון המלא מתוך "חמש עם @ReshefRafi" >> https://t.co/0bQub8L0hH pic.twitter.com/Rgvz4jsxWZ — חדשות עשר (@news10) January 16, 2018

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