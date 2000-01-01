16.01 08:48 MIGnews.com

Китай не будет участвовать в обсуждении санкций против КНДР

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Министры иностранных дел из 20 стран собираются во вторник в Канаде, чтобы обсудить, как ограничить ядерные амбиции Северной Кореи, но Китай в этом обсуждении участия не примет.Об этом во вторник, 16 января сообщает Reuters.По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китайской народной республики, эта встреча "не может принести нужного решения проблемы"."Проведение такого совещания, которое не включает важные аспекты ядерной проблемы на Корейском полуострове, не может помочь в продвижении соответствующих решений по этому вопросу", — заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.Отметим, Китай является ключевым игроком в обсуждении сдерживания ядерных амбиций КНДР.Встреча в Ванкувере, организованная совместно Канадой и Соединенными Штатами, происходит на фоне признаков того, что напряженность на полуострове ослабла, по крайней мере, временно.Северная и Южная Кореи ведут переговоры впервые за два года, и Пхеньян намерен отправить спортсменов через границу на зимние Олимпийские игры.