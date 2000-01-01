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Китай не будет участвовать в обсуждении санкций против КНДР | Фото:16.01 08:48   MIGnews.com

Китай не будет участвовать в обсуждении санкций против КНДР

Министры иностранных дел из 20 стран собираются во вторник в Канаде, чтобы обсудить, как ограничить ядерные амбиции Северной Кореи, но Китай в этом обсуждении участия не примет.

Об этом во вторник, 16 января сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китайской народной республики, эта встреча "не может принести нужного решения проблемы".

"Проведение такого совещания, которое не включает важные аспекты ядерной проблемы на Корейском полуострове, не может помочь в продвижении соответствующих решений по этому вопросу", — заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Отметим, Китай является ключевым игроком в обсуждении сдерживания ядерных амбиций КНДР.

Встреча в Ванкувере, организованная совместно Канадой и Соединенными Штатами, происходит на фоне признаков того, что напряженность на полуострове ослабла, по крайней мере, временно.

Северная и Южная Кореи ведут переговоры впервые за два года, и Пхеньян намерен отправить спортсменов через границу на зимние Олимпийские игры.
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